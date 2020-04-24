Afyonkarahisar'da koronayı yenen iki hasta taburcu oldu

Burak Yılmaz: Çin'den daha çok hastalık gelir

1 İngiltere'de korona bilançosu 19 bin 506 oldu İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 19 bin 506'ya yükseldi.

2 Can Ataklı İmamoğlu'ndan özür diledi Ekrem İmamoğlu'nu geçtiğimiz günlerde eleştiren Can Ataklı, söyledikleri sözlerden dolayı özür diledi.

3 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü Erdoğan-Merkel görüşmesinde, koronavirüs ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ele alındı.

4 Bolu’da askeri ambulans, araçla çarpıştı: 5 yaralı Kaza sonucu 4 askeri personel ile araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

5 Grandük nedir Grandük, 16. ve 17. yüzyıllarda Rusya ve Doğu Alman İmparatorluğu sınırlarındali taşra kralları için kullanılan bir soyluluk unvanıdır.

6 Ajda Pekkan'dan spor paylaşımı Yaşına rağmen oldukça fit bir görünüme sahip olan Süperstar, "Güzel günler yakın" notuyla, koronavirüse meydan okudu.