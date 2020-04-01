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Ajda Pekkan'ın koronavirüs önlemleri

Ajda Pekkan, lüks villasının dekorasyonunu koronavirüs salgını yüzünden değiştirdi.

Haber Merkezi |
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Ajda Pekkan'ın koronavirüs önlemleri

74 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, 21 gündür evinde karantinada. 700 metrekarelik villasının her köşesi dezenfekte ettiren Pekkan, daha bir sürü değişiklik yaptı.Ajda Pekkan'ın koronavirüs önlemleri

Misafir dahi kabul etmeyen Ajda Pekkan'ın, Bahçeköy’deki villasında yaptığı değişiklikler:

"30 BİN TL'YE TEMİZLİK"

- 700 metrekarelik villasını içten ve dıştan temizletmek 30 bin TL’ye mal oldu.

"BİBLOLAR KALKTI"

- Evdeki aksesuar, biblo, halı gibi eşyaları depoya kaldırttı. Dekarosyonu değiştirdi.

- Salon, yatak odası ve banyosu her gün ilaçlı sularla temizleniyor.

Ajda Pekkan'ın koronavirüs önlemleri

"2 YARDIMCISI DA MASKEYLE GEZİYOR"

- 2 yardımcısı da maske kullanıyor. Evde de sosyal mesafe kuralına uyuyorlar.

- Her sabah 1 saat koşu bandında yürüyor, jimnastik hareketlerinin ardından 30 dakika yoga yapıyor.

"EVE KİMSE ALINMIYOR"

- Sahne performansını korumak için 1 saat nota, ses açma, repertuvar çalışıyor.

- Evde doğal yollarla hazırlanan maskeler yapıyor.

- Bol bol film izliyor.

- Başta kardeşi Semiramis Pekkan ile olmak üzere günün 1 saatini görüntülü telefon konuşmalarına ayırıyor.

- Lüks villanın mutfağı da her gün ilaçlı sularla temizleniyor.

- Ajda Pekkan eve asla misafir kabul etmiyor.

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