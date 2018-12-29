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AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı Büyükçekmece'den aday gösterdi.

Haber Merkezi | 29.12.2018 - 16:52..
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mevlüt uysal

Mevlüt Uysal en son Başakşehir Beledye Başkanı iken Kadir Topbaş'ın istifası üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Belediye Meclisi'nde seçilmişti.

Görevini layıkıyla yerine getiren Uysal, 31 mart yerel seçimlerinde ise AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı olacak.

MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

Mevlüt Uysal 1966 senesinde Antalya'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamlayan Mevlüt Uysal, 1988 senesinde de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından bir süre avukatlık yaptı.

2001 senesinde Adalet ve Kalkınma Partisi Küçükçekmece İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı olarak siyasi kariyerine başlayan Uysal, 29 Mart 2009 tarihinde Başakşehir ve Bahçeşehir’in birleşerek ilçe olması üzerine yapılan yerel seçimlerde, Başakşehir Belediye Başkanı Adayı oldu.

103 bin 111 seçmenin 39 bin 072’sinden oy alarak "Başakşehir Belediye Başkanı" seçildi. 2014 yerel seçimlerinde tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday olan Uysal, ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanı oldu.

Ak Parti Büyükçekmece adayı: Mevlüt Uysal VİDEO

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