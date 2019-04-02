1 AK Parti İstanbul'un tüm ilçelerinde itiraz edecek AK Parti, İstanbul'un tüm ilçelerinde seçim sonucuna itiraz etme kararı aldı.

2 Tek isteği akülü tekerlekli sandalye Adana’da doğduğundan bu yana kas erimesi hastalığıyla mücadele eden 13 yaşındaki Behlül Uflaz’ın, evden çıkabilmek için bir akülü tekerlekli sandalye istiyor.

3 Peyami Safa kimdir Kendisini bize Dokuzuncu Hariciye Koğuşu'nda tanıtan, her zaman söylemekten çok yazmayı tercih eden yazar Peyami Safa'nın hayat hikayesidir.

4 Sabahattin Ali kimdir Kürk Mantolu Madonna ile gönlümüze taht kurmuş, daha nice güzel eserin ardından o güzel beyninden çıkanlara darbelerle yaşamı son bulmuş Sabahattin Ali’nin hayat hikayesidir.

5 Otizm hakkında bilmeniz gereken her şey Bugün 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü. Peki, otizm nedir? Belirtileri, nedenleri, tedavisi ve otizm hakkında bilmeniz gereken her şey bu haberde...

6 Kaan B. Şen, Hayatındaki Tüm Kışları Unutan Adam'ı anlattı “Hayatındaki Tüm Kışları Unutan Adam” kitabı ile absürt mizaha devam eden Kaan Burak Şen ile mini bir söyleşi gerçekleştirdik…