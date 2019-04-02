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AK Parti İstanbul'un tüm ilçelerinde itiraz edecek

AK Parti, İstanbul'un tüm ilçelerinde seçim sonucuna itiraz etme kararı aldı.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 11:19..
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AK Parti, İstanbul'un tüm ilçelerinde seçim sonucuna itiraz etme kararı aldı.

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