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AK Parti İstanbul'un tüm ilçelerinde itiraz edecek
AK Parti, İstanbul'un tüm ilçelerinde seçim sonucuna itiraz etme kararı aldı.
Haber Merkezi | 02.04.2019 - 11:19..
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AK Parti,
İstanbul
'un tüm ilçelerinde seçim sonucuna itiraz etme kararı aldı.
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