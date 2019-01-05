AK Parti İzmir adayları tanıtım toplantısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin açıklamalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım için hazırlanan film izletildi. Film izlediği sırada Yıldırım'ın zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

İZMİR'E EKİLEN TOHUMLAR MEYVEYE DÖNECEK

"İzmir’de başlattığımız yürüyüşü 31 Mart’ta Nihat Zeybekçi ve 30 ilçe başkanımızla beraberle tamamlamaya var mısınız? Bizim yol arkadaşlarımız hiçbir şeyi yarım bırakmazlar.

İzmir’de ekilen tohumlar meyveye dönecek ve 1 Nisan’sa İzmir’de AK Parti hizmet belediyeciliği ile buluşacak diyorum.

İSTANBUL'DA ÇIĞIR AÇAN LİDER BİZLER İÇİN REHBER OLACAK

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilecek adaylarımızın her biri seçimleri kazanacak çok değerli arkadaşlarımız. Belediyecilik konusunda İstanbul’da çığır açan lider olarak zatıalinizin vizyonu bizler için rehber olacaktır.

Aday arkadaşlarımızın tamamı sahada yapacakları başarılı çalışmalarla İzmirli hemşerilerimizin hem gözüne hem de gönlüne gireceklerdir.

İZMİR BAHANELER VE MAZERETLERLE GELİŞİMİ ISKALADI

Nihat Zeybekçi'nin açıklamalarından satırbaşları:

Allah’ın izniyle zatıalinizin talimat ve destekleriyle İzmir’imiz bu yarışta hakkettiği yere ulaşacaktır. 31 Mart İzmir için tarihi bir gün olacaktır.

İzmir’imiz bahaneler ve mazeretler nedeniyle bu gelişimi büyük oranda ıskalamıştır.

SLOGANIMIZ 'MAZERET YOK, YOLA DEVAM' OLACAK

Bugün itibariyle İzmir’imizde mazeretler dönemi bitecektir. Ve İzmir’imizde sloganımız ‘mazeret yok, yola devam’ diyoruz. 31 Mart akşamına kadar İzmir’de gönülleri fethedeceğiz. Ayrıştıran değil birleştiren olacağız. İnsanın rızasının alınmadığı işten hayır gelmez. Gönül kırmayacağız.

Bugüne kadar gönül kırmadık, söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir sözümüz yoktur. Asla yalan söylemeyeceğiz. Söz verdik mi canımız pahasına tutacağız. Emanete hıyanet etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz.

1,5 aydır şehrin kanaat önderleriyle, üniversite hocalarıyla, gençlerimizle bir araya gelip eksikleri tespit ettik. Yüzlerce ekip arkadaşımızla yoğun bir çalışma içine girdik. Ocak ortasını takip eden günlerde projelerimizi açıklayacağız.

5 YIL İÇİNDE İZMİR MUASIR MEDENİYET YOLCULUĞUNDA YERİNİ ALACAKTIR

5 yıl içinde İzmir’imiz muasır medeniyet yolculuğunda yerini alacaktır, hakkettiğini alacaktır.

İzmir’i Anadolu’ya küstürdüler. Kimse beceriksizliklerini ideolojik kılıflarla İzmir’in vaktini çalmasına müsaade etmeyeceğiz

Kendimizi İzmir’e vermeye, İzmir’in kalbine girmeye geldik. İzmir her türlü övgüyü hakkediyor.

Bu seçimin 31 Mart’ını biz gönüller almaya geldik diye yola çıktı. Birlik beraberlik, cumhur ittifakına yakışır şekilde birlikte yürüyeceğiz.

1 Nisan sabahı Anadolu’ya güneşin İzmir’den doğduğunu seyretmeye var mıyız Mazeret yok, yola devam diyoruz."