AK Parti'de bayramlaşma programı belli oldu: Listede CHP de var

Kurban Bayramı için geri sayım başladı.

Vatandaşlar kurban ibadeti için hazırlıklarını sürdürüyor.

Öte yandan siyasi partilerin de bayramlaşma programları netleşmeye başladı.

MHP'nin ardından AK Parti'de de Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.

KARŞILAMA HEYETİ BELLİ OLDU

AK Parti Genel Merkezi, bayramın 2. gününde çok sayıda siyasi partiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Misafirleri kabul edecek heyetin başkanlığını AK Parti Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman yapacak.

Heyette Necmettin Erkan, Rukiye Toy ve Abdullah Uçan da yer alacak.

16 PARTİ AK PARTİ'Yİ ZİYARET EDECEK

AK Parti'yi sırasıyla CHP, MHP, HÜDA PAR, Anavatan, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, DYP, Saadet, Yeniden Refah, Gelecek, Anahtar Parti, DEVA ve Türkiye İttifakı Partisi ziyaret edecek.

İADE-İ ZİYARET İÇİN İKİ FARKLI GRUP

AK Parti, diğer partileri karşı ziyaret için ise iki ayrı heyet görevlendirdi.

Resul Kurt başkanlığındaki ilk heyet sol-muhalefet ve merkez sağ partileri (CHP, DEM, İYİ Parti, DEVA vb.) ziyaret edecek.

Kerem Ali Sürekli başkanlığındaki ikinci heyet ise Cumhur İttifakı ortağı MHP başta olmak üzere Yeniden Refah, DSP ve muhafazakar/milliyetçi çizgideki diğer partilere gidecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSTANBUL'DA OLACAK

Daha önce bayramı nerede geçireceği sorulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eşim bilir" yanıtını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olacağı öğrenildi.