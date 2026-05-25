Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu
Bayramda Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da, Bahçeli Ankara'da, Kılıçdaroğlu ise Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde olacak.
Kurban Bayramı geldi, liderlerin bayram programı da netleşti.
Daha önce bayramı nerede geçireceği sorulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eşim bilir" yanıtını vermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olacağı öğrenildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da İstanbul'da olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramı nerede geçireceğimizi eşim bilir
KILIÇDAROĞLU, CHP GENEL MERKEZİ'NDE OLACAK
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın 2'nci günü, parti genel merkezinde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak.
BAHÇELİ ANKARA'DA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Ankara'da, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ise Hatay'da olacak.
DİĞER SİYASİ PARTİ LİDERLERİ NEREDE OLACAK
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Kayseri'de, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bayram tatilini geçirecek.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar'da, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Ankara'da olacak.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramın 3'üncü gününde Ankara'da parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.
ÖZGÜR ÖZEL MANİSA'DA
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, bayramı memleketi Manisa'da geçirecek.
