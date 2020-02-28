AK Parti'den İdlib için kapalı oturum teklifi

AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanlığına, Meclis Genel Kurulunda 3 Mart Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceklerini bildirdi.

SAVUNMA BAKANI BİLGİLENDİRECEK

Yaşanan gelişmeler karşısında kapalı oturum yapılmasını uygun gördüklerini bildiren Bostancı, "Meclisin acilen toplanmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Bu yüzden bugün kendi önerimizi de Meclis Başkanlığına ileteceğiz. Teklifimiz, Meclis açıldığında salı günü kapalı oturumun yapılması ve Sayın Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesidir." ifadelerini kullandı.

"Meclisin demokrasinin kalbi, millet iradesinin tecelli ettiği yer" olduğunun altını çizen Bostancı, önemli gelişmelere ilişkin bilgi paylaşımının, kendilerinin her zaman yaklaşımları olduğunu kaydetti.