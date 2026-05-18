AK Partili Acar'dan İsrail'e sert tepki: Vicdan konvoylarını susturamazsınız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail müdahalesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acar, İsrail’i uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

"İSRAİL, HAYDUTLUK ZİHNİYETİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Acar açıklamasında, İsrail’in uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirterek saldırının, “işgalci zihniyetin çaresiz ve alçakça bir çırpınışı” olduğunu ifade etti.

İsrail’in barış süreçlerini sabote ettiğini savunan Acar, bölgede yaşanan gerilimin sorumluluğunun Tel Aviv yönetiminde olduğunu kaydetti.

"SİVİL GEMİLERE MÜDAHALE KORSANLIKTIR"

Açıklamasında sert ifadeler kullanan Acar, insani yardım taşıyan sivil gemilere yönelik müdahaleyi “korsanlık” olarak nitelendirdi.

Acar, “Sivil gemilere çökmek ancak terör devletlerinin ve korsanların harcıdır. Gazze’ye ulaşmaya çalışan vicdan konvoylarını tehdit ederek hakikati susturamazsınız.” ifadelerine yer verdi.

"İNSANİ ÇABALARI HEDEF ALIYORLAR"

İsrail’in yardım girişimlerini ve insani faaliyetleri hedef aldığını belirten Acar, yapılan açıklamaların yaşananları örtmeye yetmeyeceğini söyledi.

Gazze’ye yardım ulaştırmaya çalışan uluslararası girişimlerin engellenmesinin insanlık vicdanını yaraladığını ifade eden Acar, sivillere yönelik saldırıların hesabının sorulacağını dile getirdi.

GAZZE’YE YARDIM KORİDORU TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahale sonrası uluslararası kamuoyunda Gazze’ye insani yardım ulaştırılması ve yardım koridorlarının güvenliği yeniden gündeme geldi. Türkiye’den birçok siyasi isim ve sivil toplum kuruluşu da müdahaleye tepki göstermeye devam ediyor.