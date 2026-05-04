AK Partili Pervin Tuba Durgut: Sokak hayvanları sorununun sebebi insanlar

Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri...

Başıboş sokak köpeklerinin yarattığı tehlike insanların canını riske atmaya devam ediyor.

Yeni vakalar yaşanmaya devam ederken Van'da yaşanan son olay ülkeyi derinden sarstı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK CAN VERDİ

Van'ın Saray ilçesine bağlı Kazımpaşa Mahallesi'nde evlerinin yakınında oynayan Hamza Özsoy ile kuzeni Ayaz Özsoy'a, mahalledeki başıboş köpekler saldırdı.

Saldırıda yaralanan 2 kuzen, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Hamza Özsoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TARTIŞMA YARATACAK ÇIKIŞ

Yaşanan olayın ardından tartışmalar yeniden alevlenirken dikkat çeken bir çıkış geldi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut, İstiklal Gazetesi'nde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SORUNUN SEBEBİ İNSANLARI İHMALİ"

Türkiye'de açıklanan rakamlara göre 2,1 milyon sokak hayvanı olduğunu söyleyen Durgut, "Bu realitenin sorumlusu onlar değil. Bu realite, insanoğlunun umursamazlığı ve ihmalleri neticesinde oluşmuş bir realite.

Oysaki idrak sahibi olan insan, idrak sahibi insanoğlunun sorumsuzluğunun ve ihmalkarlığının bedellerini idrak sahibi olmayan sokak hayvanlarına ödetmek gibi bir çözüm asla olamaz." dedi.

"BARINAKLAR ÖLÜM KAMPLARI"

Barınakların doğru bir yer olmadığını iddia eden Milletvekili, "Barınaklar dedikleri yerler gerçekten ölüm kampları, zulüm kampları.

Birkaç tane istisna olabilir. Fakat gönüllülerin yaptığı, gönüllülerin aldığı inisiyatifler var." diye konuştu.

"KÖPEK MOTİFLİ TİŞÖRTÜ ÖZELLİKLE TERCİH ETTİM"

Söyleşide sunucu Durgut'a giydiği köpek motifli tişörtü sorarken, Durgut, şu sözlerle yanıt verdi:

“Sizin için köpek motifli tişörtü özellikle tercih ettim.”

İSTANBUL VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Vali Davut Gül, İstanbul'da sokak köpeklerinin yüzde 46'sının toplandığını duyurdu.

Gül açıklamasında "Kanunun emri nettir: Sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır" ifadelerine yer verdi.