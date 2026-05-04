Davut Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak

Başıboş sokak köpeği sorunu sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza, başıboş köpekler yüzünden hayatını kaybetti.

Yine Hatay'da iki kız kardeş, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Meclis'ten geçen yasaya göre köpeklerin toplanması ve güvenli alanlara alınması gerekiyor.

Ancak bazı sorumsuz belediyeler yüzünden köpekler tehlike saçıyor...

İstanbul Valisi Davut Gül'ün ise bu konudaki tavrı net.

Davut Gül, İstanbul'da başıboş sokak köpeği kalmayacağını söyledi ve paylaşımında şöyle dedi;

"SAHİPSİZ HAYVANLARIN KONTROL ALTINA ALINMASI GEREKİYOR"

"Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması bir tercih değil, açık bir zorunluluktur.

Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir; ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir.

Kanunun emri nettir: sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır.

"İSTANBUL'DA YÜZDE 46'SI TOPLANDI"

İstanbul’da sahipsiz hayvanların yüzde 46’sı toplanmıştır; kalanların tamamı da toplanacaktır. Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır.

"KURALLARA AYKIRI HAREKET EDENLER CEZALANDIRILACAK"

Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, bu hayvanları yalnızca kendi evinde veya bahçesinde bakmak üzere sahiplenebilecektir.

Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır. Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır.

"GÖREV BELEDİYELERİNDİR"

Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir.

Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir; kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir."

