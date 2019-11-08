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AK Partili Uğur Aydemir'in yumurta hesabı

2002 yılında asgari ücretle 1.707 tane yumurta alındığını hatırlatan AK Partili Aydemir, bugün ise asgari ücretle 4 bin 375 yumurta alındığını söyledi.

Haber Merkezi | 08.11.2019 - 12:02..
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AK Partili Uğur Aydemir'in yumurta hesabı

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan görüşmeler sırasında AK Parti ve CHP'li vekiller arasında sert tartışmalar yaşandı.

Bu tartışmaların sebeblerinden biri de AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in, asgari ücret hesabı oldu.

KAÇ YUMURTA ALINIR

Aydemir, 2002 yılında asgari ücretle 1.707 yumurta alındığını, 2019 yılında ise asgari ücretle 4 bin 375 yumurta alındığını söyledi.

AK Partili vekilin bu sözlerine CHP'li Lale Karabıyık, "Sadece yumurta mı yiyecek?" diye karşılık verdi.

AK Partili Uğur Aydemir'in yumurta hesabı VİDEO

TÜM DETAYLAR TUTANAKLARDA

Uğur Aydemir, sözlerinin devamında elektrik ve mazot konusunda da 2002 ile 2019 asgari ücretini karşılaştırdı.

Bu diyaloglar, Meclis tutanaklarına yansıdı.

AK Partili Uğur Aydemir'in yumurta hesabı

AK Partili Uğur Aydemir'in yumurta hesabı

AK Partili Uğur Aydemir'in yumurta hesabı

AK Partili vekilin çay simit hesabı haberi

AK Partili Uğur Aydemir'in yumurta hesabı

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