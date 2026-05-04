AK Partili vekilden başıboş köpek çıkışı: Türkiye köpekçi terörüne teslim olmayacak

Van'ın Saray ilçesi Kazım Paşa Mahallesi’nde yaşanan ve tüm Türkiye’yi yasa boğan başıboş sokak köpeği saldırısının ardından tartışmalar sürüyor.

Saldırıda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza Özsoy, 30 Nisan'da ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

5 yaşındaki çocuğa 13 başıboş köpeğin saldırdığı belirtiliyor.

Türkiye'de sürekli olarak başıboş sokak köpeklerinin saldırılarında çocuk ya da yetişkin vatandaşlar zarar görmeye devam ediyor.

Başıboş köpekler için üretilen çözümler ise bazı kesimler tarafından protesto ediliyor.

AK PARTİLİ VEKİLDEN "KÖPEKÇİ TERÖRÜ" ÇIKIŞI

26, 27 ve 28'inci dönem AK Parti Bursa milletvekili olan Osman Mesten, tartışmaların odağındaki başıboş köpeklerle ilgili sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yaptı.

Mestan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Önce zihnimizi, dimağımızı, dilimizi necasetten taharet ile temizleyelim:



-Candost / çocuk DEĞİL köpek / it



-Hayvansever DEĞİL köpeksever / mizantrop



-Mama DEĞİL hayvan yemi / yal



-Hayvan hakları DEĞİL hayvanları koruma



-Mama lobisi DEĞİL köpekçi terörü



/Türkiye Köpekçi Terörüne Teslim Olmayacak!/”

BİR ÖNCEKİ PAYLAŞIMINDA DA "ÇOCUKLARIN CAN DÜŞMANI" OLARAK NİTELEDİ

Milletvekili Osman Mesten, 4 Mayıs öğle saatlerinde konuya ilişkin yaptığı bir diğer paylaşımında ise başıboş köpeklerle ilgili güzelleme yapan kişileri çocukların can düşmanı olarak tanımladı.

"Bu resimdeki yavrularımız köpek saldırısına uğrayan çocuklarımız. Bu resmi görüp hala köpeğe “candost” diyen, “ çocuk” diyen “Allahın dilsiz kulları” güzellemesi yapan kim olursa olsun çocukların can düşmanıdır." diyen Mesten, Türkiye'nin köpek ve köpekçi teröründen kurtulacağını dile getirdi.