AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, çay ve simit hesabı yaparak asgari ücretlilerin, geçmişe nazaran daha iyi bir durumda olduklarını söyledi.

AK Partili vekilin çay simit hesabı VİDEO

"İSPAT EDECEĞİM"

Akbaşoğlu, "Dolar bazından da alsan, altın bazından da alsan, simit çay hesabı da yapsan asgari ücretlinin durumunun daha iyi olduğunu ispat edeceğim." ifadelerini kullandı.

ÇAY VE SİMİT 2 LİRA

İçinde bulunulan koşulları 2002 yılı ile karşılaştıran Akbaşoğlu, "Çankırı'da çay ne kadar 1 lira, 1 simit aldığın takdirde ne kadar? 2 lira. Ben 5 kişilik bir aileden yapacağım hesabı. AK Parti kurulduğunda seçimlere girme çalışmalarında genel başkanımız bir hesap yapıyordu. 5 kişilik ailenin sabah, öğle ve akşam çay ve simit yemesi ve içmesi durumunda 2002 yılında asgari ücretli bir vatandaşımızın 5 kişilik ailesinin parası çay simide yetmiyordu." dedi.

"1 AY SİMİT YERSENİZ 1.120 LİRA CEBİNİZDE KALIYOR"

Akbaşoğlu daha sonra asgari ücretlinin geçmişe oranla daha iyi durumda olduğunu belirterek çay simit hesabına geçti: "Kaç lira bir bekar çalışanın asgari ücreti 2 bin 20 lira. 1 çay 1 simit 2 lira. 5 kişilik bir aile sabah kahvaltısında ne kadar tüketmiş olur? 10 lira. 3 öğün çarpı 10, 30 lira yapar. Peki bir ay kaç gün 30 gün. 30 çarpı 30 eşittir 900 lira. Asgari ücret ne kadardı? 2 bin 20 lira. 20 bin 20 eksi 900 ne yapar? Demek ki 1.120 lira cebinize kalıyor."

Çay simit hesabının videosu, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı; Akbaşoğlu'nun sözlerine tepki gösterildi.