Akademisyen Ceren Damar davasında istenen ceza belli oldu

Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, asistan hoca olarak derslerine giren ve kopya çekerken kendisini yakalayan araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i, odasında basıp 10 kez bıçakladı ve bir el de silahla vurarak ölümüne neden oldu.

İKİNCİ CELSE BUGÜN BAŞLADI

Bu cinayet davasının ikinci celsesi, bugün başladı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in öldürülmesi davasında savcı, sanık Hasan İsmail Hikmet’in ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Çankaya Üniversitesi'nde öğrenci, öğretmeni öldürdü- HABERİ

