Akademisyenler hendek terörüne destek vermişti

2015 yılının yazında Doğu ve Güneydoğu'da başlayan olaylarda PKK dağdaki terörü şehirlere taşıdı ve hendekler kazarak, barikatlar kurarak güvenlik güçlerine saldırdı.

800 VATAN EVLADI ŞEHİT OLDU

SAT, SAS, bordo bereliler gibi seçkin birliklerin de yer aldığı operasyonlarda PKK'nın hain saldırıları sonucu 800'e yakın güvenlik gücümüzü şehit verdik.

AKADEMİSYENLERDEN DESTEK

O dönemde bir grup akademisyen "barış bildirisi" adı verdikleri metinle güvenlik güçlerinin şehirlere girmesine karşı çıktı, şehirlerde Türk güvenlik güçlerinin katliam yaptığını iddia etti ve PKK'ya destek verdi.

Akademisyenlerin PKK'ya bu desteği o dönem terör örgütüne yakın gazetelerde de kendine yer buldu.