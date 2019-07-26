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Akademisyenler hendek terörüne destek vermişti

Anayasa Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü hakları ihlal edildi dediği akademisyenler 800 şehit verdiğimiz hendek teröründe PKK'nın yanında yer aldı.

Detay Haber | 26.07.2019 - 17:49..
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Akademisyenler hendek terörüne destek vermişti

2015 yılının yazında Doğu ve Güneydoğu'da başlayan olaylarda PKK dağdaki terörü şehirlere taşıdı ve hendekler kazarak, barikatlar kurarak güvenlik güçlerine saldırdı.

800 VATAN EVLADI ŞEHİT OLDU

SAT, SAS, bordo bereliler gibi seçkin birliklerin de yer aldığı operasyonlarda PKK'nın hain saldırıları sonucu 800'e yakın güvenlik gücümüzü şehit verdik.

AKADEMİSYENLERDEN DESTEK

O dönemde bir grup akademisyen "barış bildirisi" adı verdikleri metinle güvenlik güçlerinin şehirlere girmesine karşı çıktı, şehirlerde Türk güvenlik güçlerinin katliam yaptığını iddia etti ve PKK'ya destek verdi.

Akademisyenlerin PKK'ya bu desteği o dönem terör örgütüne yakın gazetelerde de kendine yer buldu.

Akademisyenler PKK medyasına manşet oldu haberi
Akademisyenler hendek terörüne destek vermişti

Katliam iftirası atan hocalar Erdoğan'a meydan okudu haberi
Akademisyenler hendek terörüne destek vermişti

1100 akademisyen askeri polisi katliamla suçladı haberi
Akademisyenler hendek terörüne destek vermişti

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