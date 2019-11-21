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Akar: 30 kilometrelik derinlikte güvenli bölge sağlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de 145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandığını açıkladı.

AA | 21.11.2019 - 10:44..
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Akar: 30 kilometrelik derinlikte güvenli bölge sağlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili detaylı bilgiyi kamuoyuyla paylaştı.

"GÜVENLİ BÖLGE SAĞLANDI"

Bakan Akar, Suriye'de güvenli bölge sağlandığını dile getirerek, "145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı. Harekat bölgesinin doğusu ve batısından tacizler geliyor. Ruslar ve ABD'lilerle konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Akar'ın konuşmasından satır başları;

Akar, "Uyuyan hücreler olmakla birlikte genel anlamda harekat bölgesi temizlenmiş durumda...

Mutabakatların tamamen yapıldığını söylemek mümkün değil ama çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatların koşulları tam olarak sağlanmadı.

TSK, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek ordu olup; 3 binden fazla radikal DEAŞ’lıyı Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Irak'ın kuzeyinde 700 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

Harekat ne zamana kadar sürecek deniyor, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar." diye konuştu.

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