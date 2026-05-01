Akaryakıt krizinde son perde: Ucuz yakıt için İran sınırına akın ettiler

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran da misilleme saldırılarına başlamış ve ek olarak dünya enerji piyasalarını yakından ilgilendiren bir adım atmıştı.

Saldırıların 4'üncü gününde 3 Mart 2026'da Hürmüz Boğazı'nı tüm geçişlere kapattığını duyurdu.

BRENT PETROL TARİHİ ZİRVELERDE GEZİYOR

Bu karar ile birlikte 60-70 dolar bandında gidip gelen brent petrol fiyatı şok bir dalgalanmayla 110 doların üzerine çıktı. 1 Mayıs itibarıyla küresel marketlerde brent petrolün işlem fiyatı 110 dolar bandında.

Özellikle İran'ın Hark Adası'na yapılan saldırılara İran'ın da misilleme olarak Körfez ülkelerinde bulunan ABD-İsrail iştirakli petrol rafinelerini vurmasıyla kriz kontrolden çıktı.

Petrol sevkiyatlarının durması Özellikle Asya ve Avrupa ülkelerinde fiyatların ciddi oranda yükselmesini tetiklerken, Asya ülkelerinde stok krizi de patlak verdi.

TÜM DÜNYA KRİZDEN ETKİLENDİ

Almanya merkezli havayolu şirketi Lufthansa, maliyeti artan jet yakıtı nedeniyle Ekim ayına kadar olan planlanmış uçuşlarından 20 bin uçuşu iptal etme kararı aldı.

ABD ve Kanada'da faaliyet gösteren Delta ve American firmaları da akaryakıt krizinin tetiklediği fiyatlar nedeniyle sefer iptalleri gündemdeyken bilet fiyatlarında da artışlar tüketicilere yansımış durumda.

Asya'da ise stok krizi gündemde, ada ülkesi Japonya'da ABD'den beklediği tankerlerin yolunu gözlüyor. Lakin bu da Japonya için kesin çözüm değil. Günlük tüketiminin çok altında bir sevkiyatlar günü kurtarmayı deneyen Japonya'da hali hazırda rezervlerde bulunan petrol ürünleri piyasaya sürülmeye başlandı.

İRAN-PAKİSTAN SINIRINDA MAHŞERİ KALABALIK

Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka ve Pakistan gibi nüfus kalabalığı olan ülkelerde de akaryakıt krizi derinleşmiş durumda.

Son olarak İran'da ucuz akaryakıt alabilmek için Pakistan'dan İran sınırına gelen Pakistanlıların oluşturduğu mahşeri kalabalık görüntülere yansıdı.

Videoya yansıyan görüntülerde sınıra gelen her Pakistanlının yanında 3-4 bidon bulunduğu ve ucuz fiyata akaryakıt stoklamak için bekledikleri görülüyor.