İran yeni teklifini Pakistan'a iletti: Trump beğenmedim dedi

ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkent İslamabad'da görülen ve bir sonuca varılamayan müzakereler sonrası belirsizlikler devam ediyor...

Taraflar arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesinin ardından iletişim, Pakistan arabuluculuğunda sürüyor.

İRAN'DAN ABD'YE SON TEKLİF

Katar merkezli Al Jazeera’nın adı açıklanmayan İranlı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran’ın, dün Pakistanlı arabulucularla ABD’ye savaşı sona erdirmek üzere yeni bir teklif gönderdiğini bildirdi.

İran devlet medyası da söz konusu teklifi doğrulayarak, İran'ın savaşı sona erdirmek amacıyla Pakistanlı arabulucular aracılığıyla ABD'ye son teklifini ilettiği aktarıldı.

Teklifin içeriğine dair detay paylaşılmadı.

TRUMP BEĞENMEDİM DEDİ

Bu teklifin ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak son tekliflerinin kendisini tatmin etmediğini söyledi.

Trump, "Müzakereleri telefon üzerinden gerçekleştirmek konusunda her türlü çabayı gösteriyoruz ancak anlaşma olacağına çok emin değilim. İran yönetimi parçalanmış halde, hepsi anlaşma yapmak istiyor ama dağılmış vaziyetteler." dedi.

"İranlarılar liderlerinin kim olduğunu bilmiyor" diyen Trump, "Tahran'da her kafadan bir ses çıkıyor" ifadelerini kullandı.

İran'a saldırıp saldırmayacağını basına açıklamayacağını söyleyen ABD Başkanı, "Onları sonsuza kadar bitirecek miyiz yoksa anlaşacak mıyız? Onları yok etmemeyi tercih ederim." dedi.

TRUMP SON TEKLİFİ KABUL ETMEMİŞTİ

İran, savaşın sona erdirilmesi için şartlarını içeren teklifi ABD'ye iletilmek üzere geçen hafta arabulucu ülke olan Pakistan'a iletmişti.

İran basınında yer alan haberde, Tahran'ın savaşın kalıcı olarak sonlandırılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması meselesini müzakereye hazır olduğunu ancak İran'ın nükleer faaliyetlerinin kalıcı ateşkesten sonra ele almayı teklif ettiğini yazmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın bu önerisini kabul etmediği bildirilmişti.

REVİZE EDİLMİŞ BİR TEKLİF BEKLENİYORDU

ABD basınının Pakistan'daki arabuluculuk sürecine yakın olan adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı 28 Nisan tarihli haberlerde, arabulucuların önümüzdeki birkaç gün içinde İran'dan savaşı sona erdirecek revize edilmiş yeni bir teklif almayı beklediği iddia edilmişti.

Haberlerde, İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in bulunduğu yerin gizli tutulması nedeniyle iletişim kurmanın güçlüğünün sürecin yavaş ilerlemesine neden olduğuna dikkat çekilen haberlerde, bundan sonraki adımların büyük ölçüde İran'ın ABD için daha kabul edilebilir bir teklifle geri dönüp dönmeyeceğine bağlı olduğu belirtilmişti.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan 2 haftalık geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı.

Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ikinci tur görüşmelerin yapılması için sürdürülen çabalar da ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası başta olmak üzere, taraflar arasındaki anlaşmazlık konuları nedeniyle başarılı olamamıştı.

ABD Başkanı Trump, ateşkesi uzattıklarını duyurmuştu.

İran tarafından Trump'ın ateşkesi tek taraflı uzatma kararına ilişkin açıklama gelmemişti.