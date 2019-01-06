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Akaryakıtçılar kredi kartından komisyon almayı düşünüyor

100 liralık benzinde 2,5 lira banka komisyonu kesilmesini istemeyen akaryakıtçılar, bu bedeli vatandaşa ödetmek istiyor.

İHA | 06.01.2019 - 10:17..
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Akaryakıtçılar kredi kartından komisyon almayı düşünüyor

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, akaryakıt bayilerinin bankalara yüzde 2,5 kredi kartı komisyonu ödediği bilgisini hatırlattı.

BAYİ KAR MARJLARI DÜŞTÜ

Sendika Başkanı Güler, "2018 yılının akaryakıt açısından iyi geçtiğini söyleyemeyiz. Kredi kart komisyonlarının yükselmesinden dolayı bayi kar marjlarında düşüşler oldu. Asgari ücretin yükselmesi ve diğer giderlerin artmasıyla bayiler zor durumda kaldı. Normalde yüzde 4,5 kar marjıyla çalışan bayilerin yüzde 2,5 kredi kartı komisyonu vermesi, altından kalkabileceği bir durum değil. Yani 100 liralık benzini kredi kartından çektiğinizde biz bundan 97,5 lira alıyoruz. 2,5 lira kendi karımızdan gidiyor.

Akaryakıtçılar kredi kartından komisyon almayı düşünüyor

ÇOK ZORLANIYORUZ

Başka bir alışveriş yaptığınızda kredi kartlarından komisyon alınmıyor. Ama akaryakıt fiyatları önceden düşük olduğu için biz bunları minimize edebiliyorduk. Bayiler olarak bunu tüketiciden istemiyorduk. Bugünkü şartlarda çok zorlanıyoruz. Kredi kartı komisyonlarının aşağıya inmesi ve faizlerin düşmesi lazım. Yoksa gelecekte kredi kartlarından komisyon almayı düşündük, hala da düşünüyoruz.

Akaryakıtçılar kredi kartından komisyon almayı düşünüyor

LİTREDE 25 KURUŞ KAR EDİYORUZ

Şu anda bizim karlarımız dövize ya da TL’ye göre artıp-inmiyor. Her litrede 25 kuruş kar ediyoruz. Giderlerimize baktığımızda ise devamlı artan giderlerimiz var. Kar marjlarımız belirli bir seviyeye getirilmezse sektörde el değiştirmeler ve kapatmalar devam eder. Samsun’da 2018 yılında bu nedenle 15-20 akaryakıt istasyonu kapandı ya da el değiştirmek zorunda kaldı” diye konuştu.

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