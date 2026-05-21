Akaryakıtta vergi kaybını azaltacak kanun teklifi yolda

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Akaryakıt satışında yeni dönem...

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı.

ŞARTLAR YENİDEN DÜZENLENECEK

Yarın TBMM Başkanlığına sunulması beklenen kanun teklifine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarına girişte aranan sağlık şartları yeniden düzenlenecek.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'da değişikliklere gidilecek.

VERGİ KAYBI ÖNLENECEK

Bu kapsamda; gazete, dergi ve internet haber siteleri ile basın yayın ilkelerine yönelik düzenlemeler yapılacak.

Ayrıca toplu araç satış işlemlerindeki tescil ve kayıt süreleri uzatılacak.

Akaryakıt, LPG ve benzeri piyasalarda vergilerin tahsil güvenliğinin sağlanması ve vergi kaybının önlenmesi amacıyla da yeni düzenlemelere gidilecek.