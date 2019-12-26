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Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı

Banka müşterilerinden tahsil edemediği kredi ve kredi kartı gibi alacaklardan oluşan 714.5 milyon liralık tutarı 32 milyon liraya elinden çıkardı.

REUTERS | 26.12.2019 - 09:21..
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Bankalar, müşterilerinin kendisine olan kredi, kredi kartı alacaklarını tahsil etmek için farklı yollara başvurabiliyor.

O yollardan biri de sadece alacak tahsil eden şirketlere borçları satmak.

AKBANK SATTI

Akbank takipteki kredi alacakları portföyünün 714.5 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmını 32.8 milyon TL'ye İstanbul Varlık Yönetim ve Gelecek Varlık Yönetim'e sattı.

Banka açıklamayı dün akşam KAP'a yaptı.

GARANTİ DE SATMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Garanti BBVA da 323.3 milyon liralık borcu 25.1 milyon liraya Gelecek Varlık Yönetim ve Efes Varlık Yönetim'e satmıştı.

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