Akçakale Gümrük Kapısı’nda pasaportla geçiş yeniden başlıyor

Şanlıurfa’da uzun süredir sınırlı geçişe açık olan Akçakale Gümrük Kapısı için yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, kapı üzerinden pasaportla giriş ve çıkış işlemleri, yarın itibarıyla yeniden başlatılacak.

2014’TE KAPATILMIŞTI

Şanlıurfa Valiliği, Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle Akçakale Gümrük Kapısı’nın 2014 yılında hem ticari hem de sivil geçişlere kapatıldığını hatırlattı. Bu süreçte kapıdan yalnızca insani yardım ve kamu görevlilerinin kontrollü geçişlerine izin verildiği belirtildi.

PASAPORTLA GEÇİŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yapılan açıklamada, yeni düzenleme kapsamında Akçakale Gümrük Kapısı’ndan pasaportla giriş ve çıkışların yeniden başlayacağı ifade edildi.

Buna göre Türk vatandaşları, çifte vatandaşlığa sahip Suriye vatandaşları ile Türkiye’de geçerli ikamet izni veya çalışma izni bulunan Suriye vatandaşları, pasaportlarıyla başvurmaları halinde kapıdan giriş-çıkış yapabilecek.

BAŞVURULAR KOORDİNASYON MERKEZİNE YAPILACAK

Pasaportla geçiş kapsamı dışında kalan geçici koruma altındaki Suriye vatandaşları için ise farklı bir süreç işletilecek. Bu kişilerin ticari, taziye ve benzeri geçiş taleplerinin, Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki İnsani Yardım ve Koordinasyon Merkezi üzerinden değerlendirileceği açıklandı.

Yetkililer, başvuruların ilgili mevzuat çerçevesinde incelenerek karara bağlanacağını bildirdi.