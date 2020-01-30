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Akıllı telefon ve fotoğraf makinelerinde megapiksel savaşları

Akıllı telefonlarda ve fotoğraf makinelerinde artan megapiksel sayısı, bazı kullanıcıların kafasını karıştırıyor.

AA | 30.01.2020 - 15:00..
  1. Haberler
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Akıllı telefon üreticileri son yıllarda piyasaya çıkardığı telefonlarla adeta megapiksel savaşına girdi. 8, 16, 24, 32 ve 64 derken, günümüzde 108 MP kameralara sahip telefonlar karşımıza çıkmaya başladı.

Bazı akıllı telefonlarda veya fotoğraf makinelerinde bulunan yüksek megapiksel değerine sahip kameralar, kullanıcıların bir hayli kafasını karıştırmaya başladı.

Peki iyi kalitede bir fotoğraf çekebilmek için megapiksel sayısı ne kadar önemli? Şimdi gelin hep birlikte bu konuya daha yakından bakalım.

huawei

Fotoğraf Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ömer Serkan Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafın kalitesinin sadece megapikselle anlaşılamayacağını, kaliteyi etkileyen birçok faktör bulunduğunu söyledi.

Telefon ve profesyonel makinelerde megapiksel karmaşası - VİDEO

Akıllı telefon ve fotoğraf makinelerinde megapiksel savaşları

"MEGAPİKSEL TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Bakır, dijital fotoğraf makinelerinde her geçen gün yaşanan gelişmelerle birlikte tek başına megapiksel oranlarının bir anlam ifade etmemeye başladığını belirterek, "Fotoğraf makinelerinde optik teknolojileri, vizörler ve LCD ekranlar gelişmeye başladı. Profesyonellerin kullandığı DSLR, kompakt makineler, aynasız makineler belirli bir çözünürlük değerine geldi ve insanlar tek başına çözünürlük değerlerine bakarak bir fotoğraf makinesi almamaya başladı." diye konuştu.

megapiksel

2012 yılından itibaren cep telefonu kameralarının gelişmeye başladığını belirten Bakır, şunları kaydetti:

"Tek başına çözünürlük değeri bir şey ifade etmiyor. Tüm cep telefonlarında ve çeşitli fotoğraf makinelerinde bulunan sensörlerin büyüklüğü çok önemli.

Sensör büyüklüğü tırnağınızın yarısı kadar veya daha küçük olan bir telefona, 50 milyon ya da 100 milyon megapiksel yazılsa da pratikte bu çok mümkün değil. DSLR makinelerde kullanılan sensör büyüklükleri cep telefonlarına göre çok daha büyük.

Bu sebeple de fotoğraf makinelerinde çok daha detaylı görüntüleri kaydedebiliyorsunuz. Bu, cep telefonları kötü demek değil. Ama telefonlardaki birtakım abartılmış çözünürlük değerleri pazarlama için kullanılmış bir yöntem diyebiliriz."

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Akıllı telefon ve fotoğraf makinelerinde megapiksel savaşları

Akıllı telefon ve fotoğraf makinelerinde megapiksel savaşları

Akıllı telefon ve fotoğraf makinelerinde megapiksel savaşlarıAkıllı telefon ve fotoğraf makinelerinde megapiksel savaşlarıAkıllı telefon ve fotoğraf makinelerinde megapiksel savaşlarıAkıllı telefon ve fotoğraf makinelerinde megapiksel savaşları

Akıllı telefon ve fotoğraf makinelerinde megapiksel savaşlarıAkıllı telefon ve fotoğraf makinelerinde megapiksel savaşlarıAkıllı telefon ve fotoğraf makinelerinde megapiksel savaşlarıAkıllı telefon ve fotoğraf makinelerinde megapiksel savaşları

Akıllı telefon ve fotoğraf makinelerinde megapiksel savaşları

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