taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4338
Euro
6.1883
Altın
1289.37
Borsa
88845.21
Gram Altın
225.317

Akıllı telefonlar yeni yılda daha pahalı olacak

Akıllı telefon üreticileri, daha maliyetli parçalar kullandığından telefon fiyatlarının da artması bekleniyor.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 11:02..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Akıllı telefonların zaten yeterince pahalı olduğunu düşünüyorsanız, yeni yılda da fikriniz değişmeyecek. Birçok akıllı telefon üreticisi, yeni yılda piyasaya sürmeye hazırlandığı telefonlarda yüksek maliyetli donanım parçaları kullanacağından haliyle telefon fiyatları da yüksek olacak.

DAHA FAZLA SEÇENEK

2018 yılında birçok  akıllı telefon piyasaya çıktı. Bu telefonlar, genellikle kullanıcılara çeşitli seçenekler sundu. Özellikle depolama seçeneği fazla olan telefonlar, daha yüksek fiyatla satışa sunuldu. Örneğin 512GB depolama kapasitesine sahip bir iPhone XS istiyorsanız, yüzde 35 daha fazla ödeme yapmanız gerekiyor.

akıllı telefon

Tüm elektronik cihazlar gibi, telefonlar çeşitli tedarikçilerden temin edilen parçalardan oluşur ve bu parçaların maliyeti artarsa, telefonların maliyeti de artacaktır. Geçtiğimiz yılda artan depolama talebi, fiyat artışlarını tetikledi, bellek maliyetini yükseltti ve tedarikçilerin daha fazla yatırım yapmalarına neden oldu. Daha sonra ise 3 boyutlu derinlik algılamalı kameralar kullanıldı ve lens sayısı arttı.

akıllı telefon

YÜKSEK FİYATLI TELEFONLAR GELEBİLİR

Uzmanlara göre telefonlara gelecek yüksek donanım özellikleri, yeni yılda yüksek fiyatlı telefonlar karşımıza çıkaracak. Özellikle, yaklaşmakta olan 5G destekli ve katlanabilir akıllı telefonlar bir hayli maliyetli olacağından, fiyatları da pahalı olacak. Samsung, Google, Huawei ve OnePlus da dahil olmak üzere birçok telefon üreticisi, yeni telefonlara daha güçlü yonga setleri ve daha üst düzey kameralar yerleştirecek. Ayrıca bu şirketler, katlanabilir tasarımlar gibi yeni tasarımlar da üretecek. İşlem gücü, kamera teknolojisi, pil ömrü ve internet veri hızları gibi özellikler yükseldikçe, fiyat da aynı oranda artacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

44
Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

148
K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

51
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

242
2019 yılı SSK ve Bağ-Kur zammı belli oldu

2019 yılı SSK ve Bağ-Kur zammı belli oldu

118
NYT: Zengin Türkler sürüler halinde Türkiye'den kaçıyor

NYT: Zengin Türkler sürüler halinde Türkiye'den kaçıyor

198
Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı

Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir