Akıllı telefonlar yeni yılda daha pahalı olacak

Akıllı telefonların zaten yeterince pahalı olduğunu düşünüyorsanız, yeni yılda da fikriniz değişmeyecek. Birçok akıllı telefon üreticisi, yeni yılda piyasaya sürmeye hazırlandığı telefonlarda yüksek maliyetli donanım parçaları kullanacağından haliyle telefon fiyatları da yüksek olacak.

DAHA FAZLA SEÇENEK

2018 yılında birçok akıllı telefon piyasaya çıktı. Bu telefonlar, genellikle kullanıcılara çeşitli seçenekler sundu. Özellikle depolama seçeneği fazla olan telefonlar, daha yüksek fiyatla satışa sunuldu. Örneğin 512GB depolama kapasitesine sahip bir iPhone XS istiyorsanız, yüzde 35 daha fazla ödeme yapmanız gerekiyor.





Tüm elektronik cihazlar gibi, telefonlar çeşitli tedarikçilerden temin edilen parçalardan oluşur ve bu parçaların maliyeti artarsa, telefonların maliyeti de artacaktır. Geçtiğimiz yılda artan depolama talebi, fiyat artışlarını tetikledi, bellek maliyetini yükseltti ve tedarikçilerin daha fazla yatırım yapmalarına neden oldu. Daha sonra ise 3 boyutlu derinlik algılamalı kameralar kullanıldı ve lens sayısı arttı.





YÜKSEK FİYATLI TELEFONLAR GELEBİLİR

Uzmanlara göre telefonlara gelecek yüksek donanım özellikleri, yeni yılda yüksek fiyatlı telefonlar karşımıza çıkaracak. Özellikle, yaklaşmakta olan 5G destekli ve katlanabilir akıllı telefonlar bir hayli maliyetli olacağından, fiyatları da pahalı olacak. Samsung, Google, Huawei ve OnePlus da dahil olmak üzere birçok telefon üreticisi, yeni telefonlara daha güçlü yonga setleri ve daha üst düzey kameralar yerleştirecek. Ayrıca bu şirketler, katlanabilir tasarımlar gibi yeni tasarımlar da üretecek. İşlem gücü, kamera teknolojisi, pil ömrü ve internet veri hızları gibi özellikler yükseldikçe, fiyat da aynı oranda artacak.