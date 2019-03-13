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Akıllı telefonlarda birden fazla WhatsApp kullanma

Akıllı telefonunuzda birden fazla WhatsApp hesabı kullanabilmeniz için yapmanız gereken 3 farklı yöntemi anlattık.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 16:14..
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2 milyara yaklaşan kullanıcı sayısıyla dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsAppeski Yahoo çalışanları olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de kuruldu. Kısa zamanda büyük bir popülariteye kavuşan WhatsApp, ardından Facebook tarafından toplam 19 milyar dolar karşılığında satın alındı.

WhatsApp, akıllı telefonlarda tek bir telefon numarası için kullanılabiliyor. Aşağıdaki videoda, tek telefonda birden fazla WhatsApp hesabını nasıl kullanabileceğinizi anlattık.

Birden fazla WhatsApp hesabı nasıl kullanılır? YOUTUBE

Bütün bu yöntemler, birden fazla WhatsApp kullanabilmek için ayrı ayrı telefon taşımak yerine, bütün hesaplarınızı tek bir telefondan yönetebilmenizi sağlıyor.

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Akıllı telefonlarda birden fazla WhatsApp kullanma VİDEO

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