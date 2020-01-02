Akıllı telefonlarda kullanabileceğiniz 15 muhteşem ipucu

Günümüzde bir hayli popüler hale gelen akıllı telefonlar ve sosyal medya uygulamaları, bazı durumlarda canımızı sıkabiliyor. Örneğin; yanlışlıkla sildiğiniz fotoğrafları geri getiremiyor veya WhatsApp'ta bazı sorunlar yaşayabiliyorsunuz.
Bu içeriğimizde, daha önce YouTube kanalımızda yayınladığımız 15 farklı ipucu videomuzu listeledik.
1. ANDROID TELEFONLARDA SİLİNEN FOTOĞRAFLAR NASIL KURTARILIR
Akıllı telefonunuzda silinen fotoğraflar, aslında siz görmeseniz de telefonunuzda depolanabiliyor. Bu videomuzda, silinen fotoğraflarınızı nasıl geri getirebileceğinizi detaylarıyla birlikte anlattık.
2. WHATSAPP, TELEFON OLMADAN BİLGİSAYARDA NASIL KULLANILIR
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın, bilgisayarlarda nasıl kullanılabileceğini anlattık. Üstelik bu yöntem sayesinde, WhatsApp Web uygulamasında olduğu gibi, telefonunuza WhatsApp yüklemenize gerek yok.
3. YOUTUBE VİDEOLARI ARKA PLANDA NASIL OYNATILIR
Bildiğiniz gibi YouTube, arka planda video oynatmanıza izin vermiyor. Yalnızca ücretli aboneler müzikleri ve videoları arka planda oynatabiliyor. Biz de sizler için, YouTube'a herhangi bir ücret ödemeden, videoları nasıl arka planda oynatabileceğinizi anlattık.
4. İNTERNETİNİZİ KAÇAK KULLANANLAR NASIL BULUNUR
Bazı kullanıcılar, siz istemeseniz bile modem şifrenizi öğrenip gizli gizli internetinizi kullanabilir. Eğer bu durumun önüne geçmek ve modeminize kimin bağlandığını görmek isterseniz, yukarıdaki videomuza göz atabilirsiniz.
5. WHATSAPP'I DAHA KULLANIŞLI HALE GETİRECEK 3 YÖNTEM
WhatsApp'ta yazı tipini değiştirmek, tıpkı Facebook Messenger'da olduğu gibi bildirim balonlarını aktif etmek ve beta programına kayıt olarak en yeni güncellemeleri ilk önce almak için ne yapmanız gerektiğini anlattık.
6. BİRDEN FAZLA WHATSAPP HESABI NASIL KULLANILIR
Akıllı telefonunuza birden fazla WhatsApp yükleyerek, nasıl aynı anda kullanabileceğinizden bahsettik.
7. WHATSAPP'TA HERKESTEN SİLİNEN MESAJLAR NASIL OKUNUR
WhatsApp uygulamasında herkesten silinen mesajları, nasıl okuyabileceğinizi anlatıyoruz. Bu yöntem sayesinde, karşıdaki kişi siz görmeden mesajını silse bile, ne yazdığını görebilirsiniz.
8. iPHONE'LARIN KONUM KAYDETME ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR
iPhone'ların gittiğiniz her yeri kaydetmesini engellemeniz için, konum izleme özelliğini nasıl kapatabileceğinizi anlattık.
9. AKILLI TELEFONLAR, BİLGİSAYAR KAMERASI OLARAK NASIL KULLANILIR
Eğer herhangi bir webcam'iniz yoksa, akıllı telefonunuzu bilgisayar kamerasına dönüştürebilir, Skype veya diğer uygulamalarda kullanabilirsiniz.
10. TELEFON VE BİLGİSAYAR ARASINDA KABLOSUZ DOSYA AKTARIMI NASIL YAPILIR
Günlük hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonlardan, bilgisayara kablosuz olarak nasıl dosya aktarabileceğinizden bahsettik.
11. INSTAGRAM'DA MAVİ TİK NASIL ALINIR
Instagram profilinizi onaylatmak ve mavi tik alabilmeniz için bazı gereksinimleri karşılamanız gerekiyor. Bu videomuzda bunu nasıl yapabileceğinizden detaylarıyla birlikte bahsettik.
12. AKILLI TELEFONUNUZUN ŞARJ ÖMRÜNÜ ARTIRACAK 5 İPUCU
Akıllı telefon kullanıcılarının en çok şikayet ettiği durumlardan biri de şarj süresi. Bu videomuzda, şarj ömrünüzü nasıl artırabileceğinizden bahsettik.
13. INSTAGRAM'DA TAKİPÇİ SAYINIZI ARTIRMAK İÇİN 5 İPUCU
Yukarıdaki yöntemleri kullanarak, Instagram'daki takipçi sayınızı her geçen gün artırabilir, daha fazla beğeni ve yorum alabilirsiniz.
14. TELEFONUNUZ DESTEKLEMESE BİLE INSTAGRAM'DA KARANLIK MODU AKTİF EDİN
iOS 13 ve güncel Android sürümleriyle birlikte, birçok uygulamaya karanlık mod özelliği geldi. Ancak telefon modeliniz biraz eskiyse, Instagram'a gelen karanlık mod özelliği kullanılamıyor. Endişe etmenize gerek yok. Yukarıdaki videomuzu izleyin ve siz de Instagram'daki karanlık temayı kullanın.
15. INSTAGRAM'DA BİLGİSAYARDAN HİKAYE PAYLAŞMANIN 2 FARKLI YOLU
Akıllı telefona ihtiyacınız olmadan bilgisayardan, Instagram'da hikaye ve gönderi paylaşabilirsiniz. Bunu yapabilmeniz için uygulamanız gereken 2 farklı yöntemi, yukarıdaki videoda bulabilirsiniz.
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