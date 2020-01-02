Akıllı telefonlarda kullanabileceğiniz 15 muhteşem ipucu

Günümüzde bir hayli popüler hale gelen akıllı telefonlar ve sosyal medya uygulamaları, bazı durumlarda canımızı sıkabiliyor. Örneğin; yanlışlıkla sildiğiniz fotoğrafları geri getiremiyor veya WhatsApp'ta bazı sorunlar yaşayabiliyorsunuz.

Bu içeriğimizde, daha önce YouTube kanalımızda yayınladığımız 15 farklı ipucu videomuzu listeledik.

Akıllı telefonunuzda silinen fotoğraflar, aslında siz görmeseniz de telefonunuzda depolanabiliyor. Bu videomuzda, silinen fotoğraflarınızı nasıl geri getirebileceğinizi detaylarıyla birlikte anlattık.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın, bilgisayarlarda nasıl kullanılabileceğini anlattık. Üstelik bu yöntem sayesinde, WhatsApp Web uygulamasında olduğu gibi, telefonunuza WhatsApp yüklemenize gerek yok.

Bildiğiniz gibi YouTube, arka planda video oynatmanıza izin vermiyor. Yalnızca ücretli aboneler müzikleri ve videoları arka planda oynatabiliyor. Biz de sizler için, YouTube'a herhangi bir ücret ödemeden, videoları nasıl arka planda oynatabileceğinizi anlattık.

Bazı kullanıcılar, siz istemeseniz bile modem şifrenizi öğrenip gizli gizli internetinizi kullanabilir. Eğer bu durumun önüne geçmek ve modeminize kimin bağlandığını görmek isterseniz, yukarıdaki videomuza göz atabilirsiniz.

WhatsApp'ta yazı tipini değiştirmek, tıpkı Facebook Messenger'da olduğu gibi bildirim balonlarını aktif etmek ve beta programına kayıt olarak en yeni güncellemeleri ilk önce almak için ne yapmanız gerektiğini anlattık.

Akıllı telefonunuza birden fazla WhatsApp yükleyerek, nasıl aynı anda kullanabileceğinizden bahsettik.

WhatsApp uygulamasında herkesten silinen mesajları, nasıl okuyabileceğinizi anlatıyoruz. Bu yöntem sayesinde, karşıdaki kişi siz görmeden mesajını silse bile, ne yazdığını görebilirsiniz.

iPhone'ların gittiğiniz her yeri kaydetmesini engellemeniz için, konum izleme özelliğini nasıl kapatabileceğinizi anlattık.

Eğer herhangi bir webcam'iniz yoksa, akıllı telefonunuzu bilgisayar kamerasına dönüştürebilir, Skype veya diğer uygulamalarda kullanabilirsiniz.

Günlük hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonlardan, bilgisayara kablosuz olarak nasıl dosya aktarabileceğinizden bahsettik.

Instagram profilinizi onaylatmak ve mavi tik alabilmeniz için bazı gereksinimleri karşılamanız gerekiyor. Bu videomuzda bunu nasıl yapabileceğinizden detaylarıyla birlikte bahsettik.

Akıllı telefon kullanıcılarının en çok şikayet ettiği durumlardan biri de şarj süresi. Bu videomuzda, şarj ömrünüzü nasıl artırabileceğinizden bahsettik.

Yukarıdaki yöntemleri kullanarak, Instagram'daki takipçi sayınızı her geçen gün artırabilir, daha fazla beğeni ve yorum alabilirsiniz.

iOS 13 ve güncel Android sürümleriyle birlikte, birçok uygulamaya karanlık mod özelliği geldi. Ancak telefon modeliniz biraz eskiyse, Instagram'a gelen karanlık mod özelliği kullanılamıyor. Endişe etmenize gerek yok. Yukarıdaki videomuzu izleyin ve siz de Instagram'daki karanlık temayı kullanın.

Akıllı telefona ihtiyacınız olmadan bilgisayardan, Instagram'da hikaye ve gönderi paylaşabilirsiniz. Bunu yapabilmeniz için uygulamanız gereken 2 farklı yöntemi, yukarıdaki videoda bulabilirsiniz.





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