taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5791
Euro
6.26175
Altın
1289.05
Borsa
95012.71
Gram Altın
230.457

Akıllı telefonlarınızı bilgisayar kamerasına çevirin

Akıllı telefonlarınızı nasıl bilgisayar kamerasına dönüştürebileceğinizi anlattı

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 15:37..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Günümüzde bir hayli gelişmiş özelliklere sahip olan akıllı telefonlar, farklı alanlarda kullanabileceğiniz birçok özelliği de içlerinde barındırıyor. Sizler için hazırladığımız aşağıdaki videomuzda, akıllı telefonunuzu nasıl bilgisayar kamerası olarak kullanabileceğinizi anlattık.

Telefonunuz ister Android ister iPhone olsun, aşağıda anlattığımız yöntemleri uygulayarak telefonunuzu bilgisayar kamerası olarak kullanabilirsiniz.

Akıllı telefonlar bilgisayar kamerası olarak nasıl kullanılır? YouTube'tan İZLE

Videodaki aşamaları eksiksiz olarak uyguladığınızda telefonunuz bilgisayar kamerasına dönüşecektir. Artık bilgisayarınızda kamera gerektiren herhangi bir uygulamada telefonunuzu rahatlıkla kullanabilirsiniz.

YouTube kanalımıza abone olmak ve bambaşka teknoloji videolarına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Akıllı telefonlar bilgisayar kamerası olarak nasıl kullanılır?

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Melih Gökçek'in seçim değerlendirmesi

Melih Gökçek'in seçim değerlendirmesi

292
Belediye başkanlarının maaşları

Belediye başkanlarının maaşları

142
Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'ın ev arkadaşı çıktı

Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'ın ev arkadaşı çıktı

341
Buket Aydın haber sunarken hiç gülmedi

Buket Aydın haber sunarken hiç gülmedi

374
Abdüllatif Şener'in yerel seçimde Konya'da CHP'ye etkisi

Abdüllatif Şener'in yerel seçimde Konya'da CHP'ye etkisi

132
Kaşıkçı'nın çocuklarına rüşvet verildi

Kaşıkçı'nın çocuklarına rüşvet verildi

76
F-35'in en kritik partner ülkesi: Türkiye

F-35'in en kritik partner ülkesi: Türkiye

136
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir