Akıllı telefonlarınızı bilgisayar kamerasına çevirin

Günümüzde bir hayli gelişmiş özelliklere sahip olan akıllı telefonlar, farklı alanlarda kullanabileceğiniz birçok özelliği de içlerinde barındırıyor. Sizler için hazırladığımız aşağıdaki videomuzda, akıllı telefonunuzu nasıl bilgisayar kamerası olarak kullanabileceğinizi anlattık.

Telefonunuz ister Android ister iPhone olsun, aşağıda anlattığımız yöntemleri uygulayarak telefonunuzu bilgisayar kamerası olarak kullanabilirsiniz.

Videodaki aşamaları eksiksiz olarak uyguladığınızda telefonunuz bilgisayar kamerasına dönüşecektir. Artık bilgisayarınızda kamera gerektiren herhangi bir uygulamada telefonunuzu rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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Akıllı telefonlar bilgisayar kamerası olarak nasıl kullanılır?