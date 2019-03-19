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Akıllı telefonunuzdan kablosuz dosya aktarımı yapma

Akıllı telefonunuzdan bilgisayara nasıl kablosuz dosya aktarımı yapabileceğinizi anlattık.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 17:37..
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Günlük hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonlarımızda, birçok dosya depoluyoruz. Bu dosyaları bilgisayara aktarmak istediğimizde ise genellikle bir kabloya ihtiyaç duyuyoruz.

Akıllı telefonunuz ile bilgisayarınız arasında kablosuz olarak ve hızlı bir şekilde dosya aktarımı yapabilirsiniz.

Bu yöntem sayesinde herhangi bir USB data kablosuna veya bluetooth bağlantısına ihtiyaç duymadan telefondaki dosyaları bilgisayara aktarabilir veya bilgisayardan telefona dosya gönderimi yapabilirsiniz. Aşağıdaki videomuzda bunu nasıl yapabileceğinizi anlattık:

Telefondan bilgisayara kablosuz dosya aktarımı nasıl yapılır? YouTube'tan İZLE

Bu yöntemle, hızlı ve pratik bir şekilde bilgisayarınız ve telefonunuz arasında dosya aktarımı yapabilir ve telefonunuzu istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Ayrıca uygulama sayesinde bilgisayardan telefonunuzun kamerasını kontrol edebilir, rehberinize göz atabilir ve mesaj gönderebilirsiniz.

NOT: Uygulamada belirli bir aktarım sınırı olduğundan olabildiğince düşük boyutlu dosyaları transfer etmenizde fayda var. Aksi halde uygulama, kotanızı artırmak için sizden ücret talep edebilir.

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@eshteknoloji

Kablosuz dosya aktarımı nasıl yapılır? VİDEO

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