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Akıllı telefonunuzu profesyonel bir kameraya dönüştürün

İster profesyonel bir video yayıncısı, ister akıllı telefon fotoğrafçısı olun, güçlü bir sensör ve görüntü işleme yazılımıyla donatılmış bir telefona sahip olmak epey maliyetli olabilir.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 15:24..
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Eğer fotoğrafçılığa meraklıysanız, profesyonel bir makineye ihtiyaç duymadan akıllı telefonunuzla çarpıcı sosyal medya fotoğrafları çekebilirsiniz. Akıllı telefonların kamerasından mümkün olduğunca yüksek verim almak istiyorsanız, kamera lens aparatlarını kullanabilirsiniz.

Akıllı telefon meraklıları için özel olarak tasarlanmış bir çoklu objektif aparatı olan RevolCam, istediğiniz güzellikte fotoğraf çekmenize yardımcı olabilir. Döner lensi sayesinde geniş açı, balık gözü ve makro arasında kolaylıkla geçiş yapmanızı sağlayan aparat, aynı zamanda bir LED ışığa da sahiptir.

Akıllı telefonunuzu profesyonel bir kameraya dönüştürün

Eğer farklı lensler denemek istiyorsanız, piyasada bulunan birçok lens arasından seçim yapabilirsiniz. Bu telefon lensleri kameranızı biraz daha ileri seviyeye taşımak için geliştirilmiş özel araçlardır. Ayrıca fotoğraflarınızdaki titremeyi de en aza indirmek için telefonlara özel tripotlar kullanabilirsiniz.

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