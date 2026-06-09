Akın Gürlek duyurdu: İki faili meçhul olay daha çözüldü

Faili meçhul olay kalmayacak.

Göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü çalışmalar ile vatandaşların sevdiği bir isim haline gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul olaylar için özel bir birim kurulduğunu söylemişti.

Bu kapsamda da çalışmalar devam ediyor ve aydınlatılamayan olaylar tek tek gün yüzüne çıkıyor.

Son olarak Bakan Akın Gürlek, iki cinayetin daha aydınlatıldığını sosyal medyadan duyurdu.

Yıllar önce öldürülen Aynur Kanbur ve cesedi yakılan Şeref Kocabıyık cinayetlerine dair Gürlek, şu açıklamayı yaptı;

"CİNAYETLERİN PEŞİNİ BIRAKMAMAKTA KARARLIYIZ"

"Toplum vicdanında derin yaralar açan cinayetlerin peşini bırakmamakta kararlıyız.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız koordinesinde Başsavcılıklarımız dosyaları büyük bir titizlikle ve kurumsal yapıda yeniden ele almakta; adaletin tecellisi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

"İKİ VAHŞİ CİNAYETİN FAİLLERİ TESPİT EDİLDİ"

Bu kararlı çalışmalar neticesinde, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarımızın, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın omuz omuza yürüttüğü teknik çalışmalarla, biri 10 ve diğeri 12 yıldır aydınlatılamayan iki vahşi cinayetin failleri tespit edilerek adalete teslim edilmiştir.

"AYNUR KANBUR CİNAYETİ AYDINLATILDI"

Bu çerçevede İstanbul Şişli’de 24 Mart 2016 tarihinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden (Mezdeke grubu üyesi) Aynur Kanbur cinayeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü hassas çalışmalarla aydınlatılmıştır.

"BELİRLENEN ADRESLERE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ"

Olay gününe ait iletişim kayıtları (HTS), ulaşım kartı hareketleri ve husumetler incelenmiş; maktulün akrabaları olan şahıslar ile cinayeti işlediği tespit edilen B.G. isimli tetikçi deşifre edilmiş; faillerin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere yönelik operasyonlar düzenlenmiştir.

ŞEREF KOCABIYIK CİNAYETİ

Antalya Kepez’de 25 Kasım 2014 tarihinde kesici aletle öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık’ın katilleri ise telefon analizleri sonucu tespit edilmiştir.

Dosyanın yeniden açılmasıyla maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edilmiş, baz ve HTS kayıtları detaylıca analiz edilmiştir.

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Elde edilen güçlü deliller ışığında, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla cinayete iştirak ettikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, suçlunun cezasız kalmayacağını bu iki soruşturmayla bir kez daha görülmüştür.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Cinayetlerin aydınlatılmasında emeği geçen Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, İstanbul ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum.

Vatandaşlarımız müsterih olsun; tek bir faili meçhul dosya kalmayana dek adalet mücadelemiz kesintisiz sürecektir."

Akın Gürlek paylaştı: Şubattan bu yana 81 ilde düzenlenen operasyonların bilançosu