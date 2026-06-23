Akın Gürlek duyurdu: İki kayıp dosyasında belirlenen şüpheliler gözaltına alındı

Faili meçhul dosyalar raflardan birer birer indiriliyor.

Bu kapsamda dosyalarda yaşanan gelişmeleri Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaşıyor.

Bakan Gürlek, son olarak 2013 yılından bu yana soruşturması süren Nesim Bayram ve 2025'ten bu yana kayıp olan Evindar Tığrak dosyaları hakkında yaşanan gelişmeleri paylaştı.

"HER İKİ SORUŞTURMADA ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEMLER TESİS EDİLDİ"

"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinesinde, kamu vicdanını derinden yaralayan dosyaları tek tek yeniden ele alıyor; adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

Bu kapsamda, Ağrı’da 2013 yılından bu yana soruşturması devam eden Nesim Bayram dosyası ile 2025 yılında Batman’da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında önemli gelişmeler sağlanmış; her iki soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında adli işlemler tesis edilmiştir.

"13 YILDIR AYDINLATILAMAYAN OLAYLA İLGİLİ ŞÜPHELİLER YAKALANDI"

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen çalışmalarda; HTS ve baz kayıtları güncel analiz yöntemleriyle incelenmiş, yeni tanık beyanları ve elde edilen deliller doğrultusunda, yaklaşık 13 yıldır aydınlatılamayan olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınmıştır.

"ÇEŞİTLİ VERİ VE BULGULAR BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR"

Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen Evindar Tığrak dosyasında ise HTS, PTS, kriminal inceleme bulguları, araç üzerindeki biyolojik izler, tanık beyanları ve teknik veriler birlikte değerlendirilmiş; sorumluların adalet önüne çıkarılması amacıyla adli işlemler başlatılmıştır.

"KAPANMAMIŞ ACILARIN ÜZERİNDEKİ SİS PERDESİNİ KALDIRMAKTA KARARLIYIZ"

Bu vesileyle soruşturmaları hassasiyetle yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Batman Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları titizlikle gerçekleştiren Ağrı ve Batman İl Emniyet Müdürlüklerimize, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Kayıp vatandaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız.

Annelerin, babaların, evlatların ve ailelerin yüreğinde yıllardır kanayan yaraları dindirmek; hakikati ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."