Amedspor bayrağına polis koruması: Gece boyunca nöbet tutuldu

TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Amedspor'un bayrağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

Kulübün talebi üzerine gerçekleştirilen bayrak asma işlemi, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınan resmi izin doğrultusunda yapıldı.

KÖPRÜYE AMEDSPOR BAYRAĞI ASILDI

Bayrağın asılmasının ardından bölgede polis ekipleri görevlendirildi.

Emniyet güçleri, Amedspor bayrağının olası bir müdahaleyle indirilmesini engellemek için köprü çevresinde gece boyunca nöbet tuttu.

POLİS NÖBET TUTTU

Öte yandan Süper Lig'e yükselen veya kendi liginde şampiyon olan takımlar, Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden onay aldıktan sonra bayraklarını her üç köprüde de dalgalandırabiliyor.

Alt liglerde şampiyonluk yaşayıp bir üst lige terfi eden Anadolu takımları da bu gelenek kapsamında köprülere bayraklarını asıyor.