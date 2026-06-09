Akın Gürlek duyurmuştu: Faili meçhul dosyalar bir bir çözülüyor

Adalet Bakanlığı, aydınlatılamamış hiçbir olayı bırakmak istemiyor.

Bunun baş mimarı ise Adalet Bakanı Akın Gürlek.

Bakan Gürlek, göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalar ile vatandaşların gönlünde adeta taht kurdu.

Her kesimden insanın güvenini kazanan Bakan Gürlek, faili meçhul olaylar için ayrı bir birim kurulduğunu söylemişti.

Bu birim sayesinde bugüne kadar toplum vicdanını yaralayan olayların bazıları tek tek çözüldü.

Çalışmalar sürerken çözülen bazı faili meçhul cinayetler dikkati de çekti.

İZMİR'DE ETHEM BÜYÜKIŞIK'IN OĞLUNUN KATİLLERİ BULUNDU

Çözülen faili meçhul cinayetlerden en dikkati çekeni, Ethem Büyükışık'ın oğlunun katilerinin bulunması oldu.

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu.

Olayın ardından geçen zamanda, dosya yeniden açıldı ve tutuklamalar gerçekleşti.

DAVA AÇILDI

Olay, kayıtlara 'intihar' olarak geçerken İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, dosya tekrar açıldı ve olayda görevli komiserler Atakan Kaçar, Deniz Asıcı, polis memurları Duygu Öztürk, Fikret Sarıaslan, Halil Arslandağ, Musa Erikçi, komiser yardımcısı Hüseyin Vurucu ve Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

BUGÜN İKİ CİNAYET BİRDEN ÇÖZÜLDÜ

Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur, 26 Mart 2016'da çöp atmak için kapısını açtığı İstanbul Şişli'deki evinde tabancayla vurularak öldürüldü.

O dönem 49 yaşında olan kadına 6 el ateş edildi.

Kurşunlardan 5'i Kanbur'un vücuduna, 1'i de yüzüne isabet etti.

Aradan geçen 10 yılda, ne katil ne de cinayetin sebebi anlaşıldı.

SENELER SONRA ÇÖZÜLDÜ

Aynur Kanbur cinayetinde seneler sonra ilk ciddi gelişme yaşandı.

YENİDEN İNCELENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, o dönem 49 yaşında olan Aynur Kanbur'un öldürülmesine ilişkin dosyayı raftan indirdi.

Yeniden inceleme başlatıldı. Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile azmettirici oldukları değerlendirilen F.K. ve S.K. isimli şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Bülent Gündüz, F.K. ve S.K. gözaltına alındı.

ŞEREF KOCABIYIK'IN DA CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ANLAŞILDI

Antalya'nın Kepez ilçesinde 25 Kasım 2014 tarihinde meydana gelen ve yıllardır faili meçhul olarak kalan Şeref Kocabıyık cinayetinde, önemli bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çıkan yangında öldüğü değerlendirilen Şeref Kocabıyık’ın dosyası, 12 yıl sonra yeniden açıldı.

Maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edildi, baz ve HTS kayıtları analiz edildi.

"KESİCİ ALETLE ÖLDÜRÜLDÜ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek açıklamasında, "Antalya Kepez’de 25 Kasım 2014 tarihinde kesici aletle öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık’ın katilleri, telefon analizleri sonucu tespit edilmiştir.

Dosyanın yeniden açılmasıyla maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edilmiş, baz ve HTS kayıtları detaylıca analiz edilmiştir.

Elde edilen güçlü deliller ışığında, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla cinayete iştirak ettikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Akın Gürlek duyurdu: İki faili meçhul olay daha çözüldü

20 YILDIR KARANLIKTA KALAN CİNAYET AYDINLATILDI

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 20 yıldır karanlıkta kalan bir olayın aydınlatıldığını duyurmuştu.

Gürlek, 2006 yılında bulunan ancak kimliği tespit edilemediği için "kimsesizler mezarlığına" defnedilen kadın cesedinin, yıllardır her yerde aranan Gülcan Yazıcı olduğunun kesinleştiğini belirtti.,

Yazıcı cinayetinde eşi, kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı.

Olayın aydınlatılmasında Bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kritik rol oynadığını vurgulayan Bakan Gürlek, şunları kaydetmişti;

“Bafra Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı kardeşimize ait olduğu kesin olarak tespit edilmiştir.



Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişme; devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır.



Kapsamı genişletilen araştırmalarla 1000 kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantıları iğneyle kuyu kazar gibi inceleyen ekiplerimiz, DNA eşleşmesiyle gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır. Gülcan Yazıcı’nın öldürülmesine ilişkin şüpheli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş ve adli süreç başlatılmıştır.”

18 YILLIK OLAY DNA İLE ÇÖZÜLDÜ

2008’de Üsküdar Hayrettin Çavuş Mahallesi’nde yaşayan 79 yaşındaki Müzeyyen Hiçgüngörmez, evinde öldürülmüş halde bulunmuştu.

Ancak o dönem şüpheliye ulaşılmadı.

Cinayet büro ekipleri dosyayı kapatmadı.

Ve uzun süre faili meçhul kalan dosyada yeni gelişme yaşandı.

Yıllar sonra başka bir soruşturma, cinayetin kilidini çözmeye yaradı.

Farklı suçlardan aranan şüpheli, 2025’te Eyüpsultan’daki bir olay sonrası kız kardeşinin evinde saklanırken yakalandı. Polise silahla direnen zanlı, operasyon sırasında kendini ayağından vurdu. Hastanede tedavi altına alınan Orhan B.'den kan ve DNA örneği alındı.

Bu örnekler kriminal laboratuvara gönderildi.

DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ

Şüpheli Orhan B.'den alınan örneklerin İstanbul Polis Kriminal Laboratuvarı'nda incelenmesi sonucu, Müzeyyen Hiçgüngörmez'in öldürüldüğü daireden alınan biyolojik bulgularla eşleştiği belirlendi.

Akın Gürlek: 20 yıllık faili meçhul dosya DNA eşleşmesiyle aydınlatıldı

Bakan Gürlek: Faili meçhul dosyalarında kararlı bir irade ortaya koyuyoruz