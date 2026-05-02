Akın Gürlek'ten 'Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi'ne destek

Türkiye'de aile yapısının korunması ve nüfus dinamiklerinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle ivme kazanmıştı.

Bu kapsamda 2026-2035 dönemini kapsayan 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edildi.

AİLE VE NÜFUS ON YILI VİZYONU HAYATA GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle Resmi Gazete’de yer alan düzenleme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 'Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi'ni temel alıyor.

Geçtiğimiz saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla tanıtıldı.

'AİLE YAPISINI KORUYAN STRATEJİK BİR ADIM'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu vizyon belgesini değerlendirdi.

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen belgenin, güçlü toplumun temeli olan aile yapısını koruyan ve geleceği güvence altına alan stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

"ADALETİN İLK VE EN GÜÇLÜ ZEMİNİ AİLEDİR"

Gürlek paylaşımında ayrıca şu sözleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetimizin hayata geçirdiği Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi, güçlü toplumun temeli olan aile yapımızı koruyan ve geleceğimizi güvence altına alan stratejik bir adımdır.



Adaletin ilk ve en güçlü zemini ailedir; hakkaniyet duygusu, sorumluluk bilinci ve toplumsal düzen, güçlü aile yapısı içinde yeşerir.



Bu önemli vizyonun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, başta Mahinur Özdemir ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”