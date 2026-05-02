Bolu’da hayvan pazarının en küçük celepçisi: 13 yaşında kurbanlık satıyor

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kurulan hayvan pazarı, Kurban Bayramı öncesi yoğun günler yaşıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlenen pazarda dikkat çeken isimlerden biri ise henüz 13 yaşındaki Ömer Seyit Ceylan oldu.

PAZARLIĞIN EN KÜÇÜK USTASI

Hayvan pazarında babasıyla birlikte çalışan Ömer Seyit Ceylan, alıcılarla yaptığı pazarlıklarla adeta profesyonellere taş çıkarıyor.

Kurbanlık satışında aktif rol alan küçük celepçi, müşterilerle birebir iletişim kurarak satış sürecine katkı sağlıyor.

HEM OKUL HEM MESLEK

Okul saatleri dışında ailesine destek verdiğini belirten Ömer Seyit, hayvancılıkla iç içe büyüdüğünü ifade etti.

“Babamın mesleğini devam ettirmek güzel bir şey ama okumak da istiyorum” diyen Ceylan, gelecekte mühendis olmayı hedeflediğini dile getirdi.

"HAYVANLARDAN KORKMUYORUM"

Küçük yaşına rağmen hayvanlarla rahat bir şekilde ilgilendiğini söyleyen Ceylan, “Hayvanlardan korkmuyorum. Onlarla ilgilenmek hoşuma gidiyor” ifadelerini kullandı.

AİLECE SÜREN BİR MESLEK

Yaklaşık 25 yıldır hayvancılıkla uğraşan baba Mehmet Ceylan’ın çocukları da aile mesleğine küçük yaşlardan itibaren destek veriyor.

Üç kardeş, eğitim hayatlarını sürdürürken boş zamanlarında hayvan pazarında çalışarak tecrübe kazanıyor.

BAYRAM ÖNCESİ PAZARDA YOĞUNLUK

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte hayvan pazarındaki hareketlilik her geçen gün artıyor. Vatandaşlar uygun fiyatlı kurbanlık bulabilmek için pazara akın ederken, satıcılar da yoğun talebe yetişmeye çalışıyor.

Mudurnu’daki pazar, hem ticaretin hem de geleneksel mesleklerin yeni kuşaklara aktarıldığı bir ortam olarak dikkat çekiyor.