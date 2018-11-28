Akın İpek'in Türkiye'ye iadesi reddedildi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında tanıklar dinlendi, deliller sunuldu ve sanıklar savunmalarını yaptı.

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle İngiltere'den Akın İpek'in iadesini talep etmişti.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bu gelişme üzerine Akın İpek İngiltere'de gözaltına alınmış ve mahkemeye çıkarılmıştı. 50 bin sterlin kefaletle serbest bırakılan Akın İpek'in pasaportuna el konuldu ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

İngiltere'de iade talepleri Dışişleri Bakanı'nın onayı ile mahkemeye sevk ediliyor. Mahkemenin yakalama ve iade talebini yerinde bulması halinde de karar yine Dışişleri Bakanı'nın onayı ile uygulanıyor.