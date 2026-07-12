AKOM ve Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Yurt genelinde yüksek sıcaklıklar etkili olurken, yeni haftada yağış bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için son hava raporunu paylaştı.

SALI GÜNÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Buna göre AKOM yetkilileri, yeni hafta için İstanbullulara önemli bir uyarıda bulundu.

YAĞIŞ VE POYRAZ BEKLENİYOR

İstanbul'da pazartesi gece saatlerinden itibaren yerel yağmur geçişlerinin beklendiğini duyuran AKOM, salı günü öğle saatlerine dikkat çekti.

Megakentte yeni haftada poyraz fırtınasının serinlik hissi yaratacağı da belirtildi.

Hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki hafta boyunca 30-33 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK TAHMİN

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hafta raporunda da İstanbul ve çevre illerde salı ve cuma günü yağış beklendiği belirtildi.