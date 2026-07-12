Yardım paralarını kumarda kaybeden Haluk Levent için "İzmir Marşı'nı da lekeledi" yorumu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında Haluk Levent'in bazı banka hesaplarını kullandığının tespit edildiği ileri sürülürken, bunlardan birinin asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya adına açılmış hesap olduğu ve dernek hesaplarından bu hesaba yaklaşık 120 milyon lira aktarıldığının iddia edildiği belirtildi.

DEPREM BAĞIŞLARI KUMAR BAHİSLERİNE GİTTİ

Başsavcılık ayrıca, dernek kurucularından Alper Çelik'e ait olduğu belirtilen banka hesapları üzerinden 2020-2026 yılları arasında toplam 990 milyon liralık yasal bahis oynandığının ve bu işlemler sonucunda yaklaşık 390 milyon lira zarar oluştuğunun tespit edildiğini öne sürdü. Açıklamada, Haluk Levent'in şahsi banka hesabını kullanamadığı ve ticari faaliyetlerinde karşılıksız çekleri bulunduğuna ilişkin değerlendirmelerin de soruşturma dosyasında yer aldığı ifade edildi.

Başsavcılık, 6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşlar tarafından yapılan bağışların bazı şüpheliler tarafından kişisel hesaplara aktarıldığı, bahis faaliyetlerinde kullanıldığı ve üçüncü kişilere yönlendirildiğine ilişkin iddiaların soruşturma kapsamında incelendiğini belirterek, şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu.

YILMAZ ÖZDİL'DEN "İZMİR MARŞI'NI LEKELEDİLER" ÇIKIŞI

Gazeteci Yılmaz Özdil, Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından yaptığı paylaşımda, kamuoyundaki yaklaşımı eleştirerek medyanın kısa sürede tavır değiştirdiğini savundu,

Özdil, paylaşımında medyanın Haluk Levent'e yönelik tutumunu eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Haluk Levent’i kahramanlaştırmak için yarışanlar, şimdi Haluk Levent’i gömmek için yarışıyor, güven timsali diyorlardı, mahkemeye bile çıkmadan ipini çektiler… Medyadaki bu ikiyüzlüler henüz farkında değil ama, Haluk Levent yüzünden toplumsal muhalefetin ortak paydası olan İzmir Marşı’nı da lekelemiş oldular, iktidar medyası artık her İzmir Marşı’nda Haluk Levent’i yüzünüze çarpacak.”

"ATATÜRKÇÜ KESİMİN HUYUNA GİDİYOR" YORUMU GELMİŞTİ

Haluk Levent katıldığı bir video etkinliğinde kendisi için yazılan yorumları okumuştu.

Levent'e gelen yorumlardan biri, "Bitmek üzereyken sosyal medya aracılığıyla Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır." şeklindeydi.

Haluk Levent'in belli bir kesim tarafından Türkiye'nin en güvenilir insanı olarak lanse edilmesinin ardında da bu yatıyor.

Levent konserlerinde okuduğu İzmir Marşı ile birlikte sempati ve güven oluşturarak ve AHBAP adı altında çok kısa sürede yüksek meblağlar topladı.