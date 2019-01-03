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AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı

Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul için bir uyarı yayınladı. Gün boyu devam eden yağışların yerini, gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının alacağı açıklandı.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 15:25..
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AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM, Twitter hesabından bir açıklama yaparak İstanbulluları uyardı.

KAR UYARISI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul başta olmak üzere, yurdumuzun büyük bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor. Gün boyu yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerimizden kuvvetlenerek yer yer tipi şeklinde yoğun kar yağışı, gece saatlerinden itibaren ise il genelinde fırtına (50-95km/Saat) ile birlikte kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Soğuk hava fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışlı havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. İstanbul'un yüksek ve kırsal bölgelerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor."

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