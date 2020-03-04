Aksaray'da park halindeki otomobil yandı

Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen bazı mülteciler, Yunan askerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

2

Beşiktaş'tan Fabri ve Claudio Bravo girişimi

Sezon sonunda Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürüyor. Siyah-beyazlıların Fabri ve Claudio Bravo'nun menajerleriyle görüşmelere başladığı öğrenildi.