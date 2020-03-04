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Aksaray'da park halindeki otomobil yandı

Park halindeyken alev alev yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

AA | 04.03.2020 - 11:54..
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Aksaray'da park halindeki bir araç, alevlere teslim oldu.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5252. Sokak'ta, Mevlüt Çakmak'a ait park halindeki 68 EH 721 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, olası patlamaya karşı çevredekileri alandan uzaklaştırdı. İtfaiye alevleri söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Aksaray'da park halindeki otomobil yandı

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