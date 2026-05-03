Aksaray'da plakasız araç sürücüsüne 12 bin 942 lira ceza

Aksaray’da Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Kurtuluş Mahallesi istikametine seyreden ve ön plakası olmayan 27 AUZ 018 plakalı otomobili durdurdu.

3 AYRI MADDEDEN 12 BİN 942 LİRALIK CEZA

Ruhsat kontrolünden geçirilen aracın sigortası ve muayenesinin de olmadığı tespit edilirken, ekipler M.C.T. isimli araç sürücüsüne 3 ayrı maddeden 12 bin 942 lira ceza kesti.

Araç ise trafikten men edilerek otoparka çektirildi.