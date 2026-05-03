Kayseri'de tüfekle dolaşan çocuk, kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde ellerinde tüfekle dolaşan 4 kişinin olduğu ihbarını alan polis ekipleri çevrede çalışma yaptı.

TÜFEĞİ ATIP KAÇTILAR, KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sırasında tüfekle dolaşan Y.K. (15) ve 3 arkadaşı tespit edildi. Ekipleri gören Y.K. ve 3 arkadaşı tüfeği kaldırıma atarak, kaçmaya başladı.

Kısa süren kovalamaca sonucu şüpheliler yakalanırken, tüfek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan Y.K. ve 3 arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.