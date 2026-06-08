Aksaray'da yoldan geçen 112 çalışanı yaralıya müdahale etti

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Aksaray'da 112 çalışanı kaza sonrası yaralıya müdahale etti.

Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi'nde Murat K. yönetimindeki otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan D.'ye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Batuhan D. yaralandı.

KAZAYI GÖRDÜ, ARACI DURDURDU

Bu sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan ve mesai sonrası otomobiliyle evine giden sağlık görevlisi Güllü Güçlüler, kazayı görünce aracını durdurdu.

İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Ardından kanlar içinde yerde yatan yaralı Batuhan D.'nin yanına koşup, çağrılan ambulans gelene kadar ilk müdahalesini yaptı.

Batuhan D.'nin ambulansa alınmasına kadar yanından ayrılmayan Güçlüler, daha sonra aracına binip evine gitti.

Yaralı Batuhan D., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.