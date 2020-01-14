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Aksaraylı çiftçi, ahırında maymun buldu

Gülağaç ilçesine bağlı Cumhuriyet köyünde bir çiftçinin ahırına giren maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

DHA | 14.01.2020 - 07:45..
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Gülağaç ilçesi Cumhuriyet köyünde evinin yanındaki ahırda maymun olduğunu gören çitçi durumu yetkililere bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ahırdan kaçarak başka bir evin bahçesine giden maymunu yakalayarak kafese aldı.

Aksaraylı çiftçi, ahırında maymun buldu

NEREDEN GELDİĞİ BELİRLENEMEDİ

Sağlık kontrolünden geçirilen ve açlık nedeniyle bitkin düştüğü belirlenen maymuna meyve verildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen maymun, ekiplerce Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim edildi. Maymunun bölgeye nereden geldiği henüz belirlenemedi.

Aksaraylı çiftçi, ahırında maymun buldu

Aksaraylı çiftçi, ahırında maymun buldu

Aksaraylı çiftçi, ahırında maymun buldu

Aksaraylı çiftçi, ahırında maymun buldu

Aksaraylı çiftçi, ahırında maymun buldu

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