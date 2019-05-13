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Akşener'den Bahçeli'ye: Yakında 'Sayın Öcalan' da dersin

Meral Akşener'in Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri, büyük bir tartışmanın ilk kıvılcımı niteliğinde.

Haber Merkezi | 13.05.2019 - 16:41..
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Akşener'den Bahçeli'ye: Yakında 'Sayın Öcalan' da dersin

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'da tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşme hakkındaki sözlerine değindi.

"BİR SONRAKİ ADIM..."

Meral Akşener,  "Bahçeli yıllarca bebek katili dediği terörist başına Öcalan dedi bir sonraki adım galiba Sayın Öcalan olacak. Bu savrulmanın her seçmen açısından dikkate değer bulunup değerlendireleceğini düşünüyorum. Bize PKK'lı dediler hatta Karamollaoğlu ve benim Kandil'le sözleşme imzaladığım iddiası ortaya atıldı. Bugün Kandil'le kimin ortak olduğunu Bahçeli'nin diliyle şaşkınlık, hayretle görmüş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ

Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamada, "Böyle bir durum karşısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği şekliyle; çözüm sürecini kapsamayan ama avukatının talebine verilen bir cevaptır.

Bana sorarsanız avukatıyla görüşsün. Yani görüşmese dahi bunlar Kandil’den haberleşiyorlar zaten. Bunu büyüterek farklı noktalara getirerek, hele hele PKK onun YPG’siyle onun HDP’siyle iş birliği yapıp seçim kazanma sevdasına kapılanların, ağızlarına böyle bir görüşmeyi almamaları lazım. Ağızlarına almaları gereken görüşme, yattaki görüşmeler olmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Akşener'den Bahçeli'ye: Yakında 'Sayın Öcalan' da dersin

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