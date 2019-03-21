Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından tasarlanan insansız hava aracı ANKA-AKSUNGUR, ilk uçuşunu 20 Mart’ta başarıyla yaptı.

4 SAAT 20 DAKİKA SÜRDÜ

Yüksek faydalı yük kapasiteli İHA, ilk uçuşta otomatik iniş ve kalkış özelliğini kullanarak 4 saat 20 dakika süren test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Yerli ve milli İHA gökyüzüyle buluştu VİDEO

40 BİN FEET

Orta irtifada yüksek yük kapasitesine sahip olan çift motorlu ANKA-AKSUNGUR’un 40 bin feete kadar uzun süreli görevler yapması hedefleniyor.

YERLİ VE MİLLİ MOTOR

ANKA-AKSUNGUR'un en önemli özelliklerinden biri de üzerindeki çift motoru. TUSAŞ tarafından üretimi gerçekleştirilen TEI, PD170 motorunu kullanan yerli İHA bu alanda önemli bir atılım yapmış oldu.





2012 yılında TUSAŞ'ın Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı sözleşme ile başlatılan Operatif İHA Motoru Geliştirilmesi Projesi kapsamında geliştirilen PD170 turbodizel havacılık motoru, ANKA-AKSUNGUR iHA'da kullanıldı.