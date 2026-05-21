Alaaddin'in halısı gerçek oldu! Gökyüzünde ekstrem anlar kamerada

Sinema tarihinin en unutulmaz sahnelerinden biri gerçek oldu.

İki paraşütçü, Aladdin filmindeki “uçan halı” konseptinden ilham alarak sıra dışı bir atlayış gerçekleştirdi.

Yüksek irtifadan atlayan sporcular, halı şeklinde tasarlanan özel düzenek üzerinde gökyüzünde süzüldü.

Kameralara yansıyan anlarda sporcuların uçan halı illüzyonu oluşturduğu görüldü.

Sosyal medya kullanıcıları görüntüler için “Gerçek hayat Aladdin sahnesi”, “Masal gibi görünüyor” ve “İnanılmaz bir fikir” yorumları yaptı.