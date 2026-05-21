Alaaddin'in halısı gerçek oldu! Gökyüzünde ekstrem anlar kamerada
Uçan halı efsanesi, iki paraşütçünün halı ile atladığı anlar ile gerçek oldu dedirtti. O anlar, kameraya yansıdı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Sinema tarihinin en unutulmaz sahnelerinden biri gerçek oldu.
İki paraşütçü, Aladdin filmindeki “uçan halı” konseptinden ilham alarak sıra dışı bir atlayış gerçekleştirdi.
Yüksek irtifadan atlayan sporcular, halı şeklinde tasarlanan özel düzenek üzerinde gökyüzünde süzüldü.
Kameralara yansıyan anlarda sporcuların uçan halı illüzyonu oluşturduğu görüldü.
Sosyal medya kullanıcıları görüntüler için “Gerçek hayat Aladdin sahnesi”, “Masal gibi görünüyor” ve “İnanılmaz bir fikir” yorumları yaptı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi