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Aleyna Tilki arkadaş istiyor

Koronavirüs salgını sebebiyle evinden çıkamayan Aleyna Tilki, evde çok sıkıldığını söyledi.

Haber Merkezi |
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Aleyna Tilki arkadaş istiyor

Aleyna Tilki, karantina döneminde de gündemden düşmüyor. Genç şarkıcı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs tedbirleri kapsamında, 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağı getirildi. O günden beri evden çıkmayan 19 yaşındaki Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuşulmaya başladı.

"KEŞKE ARKADAŞ ALSAK"

Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan genç şarkıcı, "Keşke arkadaş satan bir yer olsa. Oradan arkadaş alsak." diye paylaşım yaptı.

Aleyna Tilki'nin, bir süredir aşk yaşadığı Kadir Güneş'ten ayrıldığı iddia edilmişti.

Aleyna Tilki arkadaş istiyor

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