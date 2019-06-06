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Aleyna Tilki Bodrum'da görüntülendi

Henüz 19 yaşında şöhretinin zirvesinde olan Aleyna Tilki Bodrum’da bikiniyle yakalandı.

Haber Merkezi | 06.06.2019 - 19:21..
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Bayram için Bodrum’u tercih eden ve arkadaşlarıyla tatile çıkan Aleyna Tilki bikinili görüntüsü beğeni rekoruna koşuyor.

Aleyna Tilki bikinisiyle yorum yağmuruna tutuldu.

Aleyna Tilki’nin bikinili görüntüleri için sosyal medyada yapılan yorumlardan biri şu şekilde: "Bu 18 yaşında Ajda Pekkan bile daha fit ve güzel. Hayal kırıklığı kilo nayır olamaz o bir star kilo alamaz."

Aleyna Tilki kendisini eleştirenlere dans ederek cevap verdi VİDEO

"BEN ALEYNA TİLKİ'YİM"

Aleyna Tilki bu sözlere videolu cevap verdi. Videosunda dans eden Aleyna paylaşımının altına, "Boyumuz uzun olunca yanımızdakiler biraz küçük çıkıyor diye kilolu diyorlar. Kimsenin ölçüleriyle beni kıyaslamayın. Bu Aleyna Tilki’ye has bir ölçü. Zayıf ya da kalın değilim. Ben Aleyna Tilki’yim." ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki Bodrum'da görüntülendi

Aleyna Tilki Bodrum'da görüntülendi

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